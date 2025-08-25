Брайан Хосе Кастильо Росендо официально стал игроком Александрии.

Украинский клуб заключил контракт с 24-летним венесуэльским нападающим до 31 мая 2028 года с опцией продления на год. Сумма трансфера – 300 тысяч евро (данные Transfermarkt).

Брайан начал свою футбольную карьеру в Венесуэле. Выступал в Примера Дивизионе за Депортиво Лара и Депортиво Тачира. Всего, в клубной карьере провел 140 матчей, отметившись 23 забитыми голами и 4 ассистами.

Кастильо является игроком национальной сборной Венесуэлы. Первый вызов Брайана в национальную команду пришелся на товарищеский матч против США 18 января 2025 года.

