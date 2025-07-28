Александрия официально нашла замену Калюжному в Бразилии
21:44 - Читати українською
Бразильский полузащитник Фернандо Энрике перешел в Александрию.
Александрия официально объявила о подписании опорника Крузейро – Фернандо Энрике.
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24-летний хавбек станет заменой экс-лидера "горожан" для Ивана Калюжного, который перешел в Металлист-1925 этим летом.
Контракт бразильца с Александрией рассчитан до 31 мая 2028 года. Сумма сделки с Крузейро не разглашается. Фернандо Энрике имел соглашение с бразильским клубом до конца 2025 года.
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