Фернандо Энрике и Каземиро / фото из соцсетей

Александрия официально объявила о подписании опорника Крузейро – Фернандо Энрике.

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24-летний хавбек станет заменой экс-лидера "горожан" для Ивана Калюжного, который перешел в Металлист-1925 этим летом.

Контракт бразильца с Александрией рассчитан до 31 мая 2028 года. Сумма сделки с Крузейро не разглашается. Фернандо Энрике имел соглашение с бразильским клубом до конца 2025 года.

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