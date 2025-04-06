В поединке 23-го тура чемпионата Украины Кривбасс на выезде уступил Александрии (0:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

УПЛ, 23-й тур

Александрия – Кривбасс – 1:0

Гол: Безерра, 57

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Открывала воскресный уикенд дуэль между командами, которые давно называют "третьей силой" украинского футбола – Александрией и Кривбассом. Коллектив Руслана Ротаня продолжает феерическое шествие, борясь с Динамо за чемпионство (расстояние от киевлян составляет 4 очка). В свою очередь Вернидуб и Ко, которых на старте сезона называли одними из претендентов на медали, заметно сдали и идут в турнирной таблице лишь пятыми.

Кривбасс с первых секунд бросился атаковать ворота соперника и до 3-й минуты успел подать два угловых. Кравченко в ответ бил низом из-за пределов вратарской – удар оказался слишком хлипким. Команды играли на встречных курсах, но делали все в полноги, без опасных моментов.

В середине тайма опасный удар Кузыка заблокировал защитник и мяч вышел на угловой. Шепелев огрызнулся ударом издали – над перекладиной.

На 31-й минуте Конате упустил едва ли не лучший момент Кривбасса – малийский легионер пробивал низом из центра штрафной, однако не попал в створ. Впоследствии Соса и Шепелев решили "нарисовать" пенальти для своих команд, но арбитр проигнорировал оба эпизода.

В концовке тайма Ермаков спас Александрию после удара в угол от Икенны, а на последней минуте Кузык закручивал под дальнюю штангу, но сфера прилетела прямо в руки Ермакову.

После перерыва команды заиграли веселее, нагнетая ситуацию у ворот друг друга. В конце концов на 57-й минуте Александрия все-таки пробила оборону соперника: Цара с левого фланга прострелил на Шепелева, тот помешал Клищуку забрать и Безерра добил сферу в сетку.

Кривбасс сразу же бросился отыгрываться, но александрийцы хорошо отрабатывали в защите, не позволяя сопернику прицельно бить. За 5 минут до завершения игры Кане мог спасать гостей, пробивая головой, однако мяч рикошетом от газона прилетел в руки Ермакову.

Победа позволила Александрии набрать 53 очка и сократить отставание от Динамо до одного пункта. Кривбасс с 35-ю балами остался пятым.

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