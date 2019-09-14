Александрия одержала уверенную победу над СК Днепр-1 и вышла на второе место в УПЛ

В рамках матча-открытия 7-го тура УПЛ Александрия благодаря голам Алексея Долгого и Артёма Ситала легко переиграла СК Днепр-1 (2:0).

Первый тайм встречи прошёл при полном контроле игры со стороны Александрии. Подопечные Владимира Шарана со стартовым свистком накрыли соперника высоким прессингом, регулярно заставляя его ошибаться на своей половине поля. СК Днепр-1 не имел ни одного момента или хотя бы какого-то удара; всё, что удалось создать подопечным Дмитрия Михайленко до перерыва – это ряд стандартов и кроссов без обострения. Хозяева же имели не один шанс для взятия ворот Юрчука.

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Александрия особенно сильно работала на флангах, откуда шли многочисленные подачи – учитывая тот факт, что все подборы оставались за "жёлто-чорними", это было довольно неприятно для гостей. На 6-й минуте один из навесов мог завершиться курьёзным голом, ведь мяч летел точно за шиворот голкиперу, но Юрчук перевёл его над перекладиной. На 19-20-й минутах моменты подопечных Шарана стали более акцентированными: сначала Юрчуку пришлось ловить сферу после отскока от Дубры, а затем Долгий дважды пробил по воротам – сначала с дистанции, а затем с углового. В обоих случаях Алексею не хватило точности.

На 25-й голом с левого края штрафной мог отличиться Безбородько, однако Денис умудрился попасть в опорную ногу. Впрочем, уже через минуту александрийцы создали лучший момент в первом тайме – это Банада с нескольких метров замкнул подачу Шастала с правого фланга, однако Юрчук перевёл мяч в каркас ворот. На 33-й же Банада сначала пробил с острого угла под перекладину (голкипер парировал), а затем на считанное мгновение не успел на скидку с углового в район дальней штанги. Последним атакующим эпизодом с осмысленным завершением стал неточный выстрел Мирошниченко метров с 25-ти – после этого СК Днепр-1 сумел выровнять игру, закрыв зоны на своей половине поля.

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На перерыв команды ушли при нулях на табло, но во втором тайме они горели недолго. Александрия сразу побежала вперёд, создав первый момент уже на 48-й минуте – это Шастал выстрелил метров с 11-ти, замкнув прострел Мирошниченка, но мяч отправился выше ворот. На 51-й же угловой у ворот СК Днепр-1 завершился ударом Бухала в перекладину.

Никакой остроты в ответ подопечные Дмитрия Михайленко не организовывали, поэтому на 54-й минуте хозяева вполне справедливо открыли счёт. Помощником в этом деле стал центрбэк днепровцев Лопирёнок, который сбросил подачу с правого фланга точно на ногу Долгого – Алексею оставалось только расстрелять ворота, тот и сделал. 1:0!

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На несколько минут показалось, что СК Днепр-1 проснулся. Гости провели ряд рейдов по флангам с перспективными кроссами и вообще больше держали мяч, а на 60-й минуте даже могли сравнять счёт – это Кулиш пробивал с нескольких метров, замыкая прострел, однако получилось слишком слабо. Впрочем, Александрия быстро вернула инициативу и качество игры: если на 57-й минуте удар Шастала из-за пределов штрафной проходил значительно выше ворот, то проход Ковальца на 65-й завершился более акцентированным выстрелом метров с 25-ти под правую штангу – к сожалению для хозяев, ему не хватило силы.

Дмитрий Михайленко не выдержал, бросив в бой Супрягу с Булецей, однако моментального эффекта его коррективы не принесли. Более того: Александрия существенно прибавила в остроте, едва не удвоив преимущество на 76-й минуте, завершив классную атаку переводом мяча на правый край штрафной под удар одинокому Безбородко – Юрчук спас СК Днепр-1. Гости намёка не поняли, поэтому на 77-й прилетел очень логичный второй гол: Ситало получил проникающую передачу на левый край штрафной, качнул защитника и мощно пробил под перекладину – 2:0!

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В эндшпиле матча СК Днепр-1 больше атаковал, а Александрия пыталась ловить соперника на контратаках. Наиболее интересными эпизодами в последних минутах встречи стал неточный выстрел Ковальца из-за пределов штрафной и такой же неудачный выстрел Кравченко со штрафного метров с 20-ти. Кроме того, на 90-й с дальней дистанции пробивал Булеца, но Панькив спокойно поймал мяч. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Александрии.

Таким образом, Александрия набрала 12 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице. СК Днепр-1, имея в активе лишь 8 зачётных баллов, остался на шестом месте – впрочем, конкуренты обеих команд свои матчи сыграют позже.

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