Александрия должна была набирать хотя бы какие-то очки, потому что в предыдущих четырех турах команда потерпела четыре поражения с суммарным счетом 2:10. И это без учета двух проигрышей в Лиге конференций. Впрочем, первый тайм домашки против ЛНЗ откровенно не впечатлил – подопечные Кирилла Нестеренко нанесли всего четыре удара.

Они должны были пропускать уже на 3-й минуте, когда Ассинор получил скидку в центре штрафной и пробил над каркасом. Хозяева же ответили на 12-й, неожиданно забив гол! Они проиграли борьбу за вбрасывание с аута, но Ноникашвили в завершении сбросил мяч в направлении голкипера – только получилось точно на ход Цари. Тедди ускорился и пробросил мяч мимо Ледвия. 1:0!

На 19-й минуте Цара мог и дубль оформить, сместившись с левого фланга в центр и пробив с дистанции. Получилось слабенько. ЛНЗ, в свою очередь, был близок к пенальти – опорник Энрике в собственной штрафной зацепил мяч высоко поднятой рукой.

11-метровый после длительных консультаций с VAR не назначили. Сказалось отсутствие какой-либо опасности для ворот, толчок от Ноникашвили и факт попадания в руку футболиста, который уже отвернулся. Фернандо явно не играл в мяч, хотя Виталий Пономарев не соглашался с решением.

Черкасчане до перерыва успели провести еще семь выстрелов. На 32-й минуте гости отыгрались в результате длинной передачи Дайко в глубину, на ход Ассинору. Нападающий удержал мяч под давлением, зашел в штрафную и пробил мимо Долгого. 1:1!

В компенсированное время Ноникашвили мог исправиться за голевой привоз, оторвавшись от Энрике и замкнув прострел Бенетта. Грузин зарядил метров с 14-ти, однако сфера пролетела в сантиметрах от перекладины. В конце концов, команды отправились отдыхать при ничейном счете.

Через минуту после перерыва Ноникашвили снова воспользовался провалом опорной зоны и пробивал со входа в штрафную. И снова слишком высоко. Александрия же снова реализовала первый момент – его сам для себя создал Цара. Тедди в стиле Коноплянки сместился с левого фланга на линию полукруга, а затем попал в дальний угол. 2:1!

На содержание игры этот гол не повлиял. ЛНЗ продолжал действовать активнее и создал два "вернячкових" эпизода. Оба запорол Ассинор. На 78-й минуте Марк замкнул шикарный кросс от Оба, направив мяч под дальнюю штангу – Александрию спас сейв Долгого!

На 81-й же нападающий принял заброску от Дидыка и первым же касанием пробросил мяч за спину Болю. Легко развернувшись, Ассинор вышел один на один и покатил мимо голкипера – мяч прошел рядом с дальней штангой!

Наказание за расточительность прилетело в компенсированное время. Причем двойное. На 90+1-й свежий Шостак обокрал Дидыка, влетел в штрафную и прошил Ледвия, а на 90+3-й такой же свежий Жонатан завершил контратаку с выходом один на один – Цара же добавил к дублю еще и ассист. 4:1!

Александрия празднует первую победу в новом сезоне! ЛНЗ же потерпел второе поражение подряд.