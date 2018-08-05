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Александрия обыграла Десну и возглавила турнирную таблицу УПЛ

21:28 105 Читати українською
Александрия обыграла Десну и возглавила турнирную таблицу УПЛ
- Официальный сайт ФК Александрии

Подопечные Владимира Шарана уверенно расправились с черниговской Десной и обошли в турнирной таблице УПЛ киевское Динамо.

К сегодняшнему матчу Александрия подошла с невероятными показателями – подопечные Владимира Шарана в 14 последних официальных матчах не проигрывали, а в 7 из них вовсе неизменно побеждали. И уже на 6-й минуте гости подтвердили реноме фаворита – Банада здорово пробил из-за пределов штрафной площади, поставив перед Литовкой невыполнимую задачу.

Десна не расклеилась и, при поддержке местных болельщиков, побежала вперёд. Много моментов у хозяев не было, но их давление ощущалось. Так первый тайм и завершился. А в самом начале второй половины вновь забила Александрия. Бондаренко потеряли при выполнении углового и Валерий расстрелял Литовку с нескольких метров.

Больше голов зрители сегодняшнего матча не увидели – поединок закончился победой Александрии, которая, имея 9 очков при 5 забитых мячах и отсутствии пропущенных, по дополнительным параметрам обошла лидировавшее в турнирной таблице киевское Динамо. Десна, с одной победой и двумя поражениями, девятая.


Чемпионат Украины, 3 тур.

Десна – Александрия – 0:2

Голы: Банада, 6, Бондаренко, 52.

Украина3 тур

Десна - Александрия: Воскресенье 05 августа 2018

Десна
Матч окончен
0 : 2
Александрия
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