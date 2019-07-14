toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Александрия обыграла Борец в контрольном матче

15:37 81 Читати українською
Александрия обыграла Борец в контрольном матче
ФК Александрия

Александрия одержала минимальную победу над Борецом в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Александрия – Борец – 1:0

Гол: Запорожан (п)

УЕФА назвал схему выплат участникам Лиги Европы сезона 2019/20 – Александрия получит значительную сумму

Заметим, что игра александрийцев с македонским клубом была запланирована на 18 часов. Однако ее перенесли на 12:00, руководствуясь прогнозом погоды – синоптики обещали большие осадки на вечер.

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе подопечных Владимира Шарана, которые заслуженно ушли на перерыв лидерами. Защитник Бореца сбил Евгения Протасова почти во вратарской площадке, а Андрей Запорожан четко реализовал пенальти.

Во втором тайме команды обменивались опасными моментами, но итоговый счет так и не изменился.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

blog_ava
Бернли вмешался в борьбу за Малиновского
11:57
575
Теги
Александрия Александрия Межсезонные сборы Товарищеские матчи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
49
мин
Сенегал
19:00
Тунис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук