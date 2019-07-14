Александрия обыграла Борец в контрольном матче

Александрия одержала минимальную победу над Борецом в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Александрия – Борец – 1:0

Гол: Запорожан (п)

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Заметим, что игра александрийцев с македонским клубом была запланирована на 18 часов. Однако ее перенесли на 12:00, руководствуясь прогнозом погоды – синоптики обещали большие осадки на вечер.

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе подопечных Владимира Шарана, которые заслуженно ушли на перерыв лидерами. Защитник Бореца сбил Евгения Протасова почти во вратарской площадке, а Андрей Запорожан четко реализовал пенальти.

Во втором тайме команды обменивались опасными моментами, но итоговый счет так и не изменился.

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