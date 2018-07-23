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Александрия обновила сразу два клубных рекорда

20:15 80 Читати українською
Александрия обновила сразу два клубных рекорда
Александрия одолела Карпаты / фото: ФК Александрия

В матче 1 тура УПЛ 2018/19 Александрия победила Карпаты. Команда Владимира Шарана продлила сразу 2 рекордные серии в истории клуба.

Александрия удачно стартовала в УПЛ 2018/19, обыграв на выезде Карпаты со счетом 2:0.

Благодаря этой победе подопечные Шарана продлили две рекордные для себя серии. Это уже 13-й подряд поединок в УПЛ без поражений и 6-й победный кряду.

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Последний раз подопечные Шарана проигрывали еще 17 февраля в матче против Феникса (экс-Сталь). С тех пор Александрия в официальных поединках одержала 8 побед и 5 матчей свела вничью.

Напомним, сезон 2017/18 Александрия завершила на 7 позиции в УПЛ.

Источник: Футбол 24
Украина1 тур

Карпаты - Александрия: Воскресенье 22 июля 2018

Карпаты
Матч окончен
0 : 2
Александрия
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