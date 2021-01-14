Александрия объявила об уходе сразу 5 игроков – среди них два ветерана
Во время зимнего межсезонья Александрия решила попрощаться сразу с несколькими футболистами.
Голкипер Дмитрий Рудык, форвард Денис Безбородько, полузащитники Василий Грицук, Алексей Довгий и Максим Задерака больше не будут выступать за Александрию, сообщает официальный сайт клуба.
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Сотрудничество с игроками прекратили по обоюдному согласию. Рудык провел в желтой футболке только 4 поединка, Безбородько – 41, Задерака – 67. А вот Довгий и Грицук были настоящими ветеранами Александрии – 100 и 228 сыгранных матчей за команду соответственно.
К слову, тренер александрийцев, Владимир Шаран, ранее анонсировал омоложение состава. Его подопечные завершили первую часть сезона УПЛ на восьмой строчке.
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