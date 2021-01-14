Во время зимнего межсезонья Александрия решила попрощаться сразу с несколькими футболистами.

Голкипер Дмитрий Рудык, форвард Денис Безбородько, полузащитники Василий Грицук, Алексей Довгий и Максим Задерака больше не будут выступать за Александрию, сообщает официальный сайт клуба.

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Сотрудничество с игроками прекратили по обоюдному согласию. Рудык провел в желтой футболке только 4 поединка, Безбородько – 41, Задерака – 67. А вот Довгий и Грицук были настоящими ветеранами Александрии – 100 и 228 сыгранных матчей за команду соответственно.

К слову, тренер александрийцев, Владимир Шаран, ранее анонсировал омоложение состава. Его подопечные завершили первую часть сезона УПЛ на восьмой строчке.

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