Александрия объявила об уходе лучшего бомбардира – девятая потеря клуба в межсезонье
19:49 - Читати українською
Александрия продолжает прощаться с ведущим игроками сезона 2020/21.
"Желто-черные" на своем официальном сайте объявили о завершении контракта и уходе 31-летнего нападающего Артема Ситала.
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Форвард присоединился к Александрии летом 2017 года. В составе команды Шарана провел 112 матчей, отметился 16 голами и 10 ассистами. Именно Ситало с 4 точными ударами стал лучшим бомбардиром Александрии в УПЛ 2020/21.
Напомним, ранее "желто-черные" попрощались с 8 игроками основы и сменили тренера – Юрий Гура продолжит работу после Владимира Шарана.
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