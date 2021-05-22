"Желто-черные" на своем официальном сайте объявили о завершении контракта и уходе 31-летнего нападающего Артема Ситала.

Александрия продолжает реконструкцию стадиона – арену не узнать

Форвард присоединился к Александрии летом 2017 года. В составе команды Шарана провел 112 матчей, отметился 16 голами и 10 ассистами. Именно Ситало с 4 точными ударами стал лучшим бомбардиром Александрии в УПЛ 2020/21.

Напомним, ранее "желто-черные" попрощались с 8 игроками основы и сменили тренера – Юрий Гура продолжит работу после Владимира Шарана.

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