В УПЛ появился очередной легионер – за команду Руслана Ротаня будет выступать Мигель Феррейра Кампуш.

Португальский защитник Мигель Феррейра Кампуш продолжит карьеру в Александрии, сообщает официальный сайт "горожан".

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27-летний футболист переехал в Украину из хорватского Рудеша и подписал с "желто-черными" контракт до 31 мая 2026 года. Условия сделки не сообщаются, однако Transfermarkt рапортует о компенсации загребцам в размере 100 тысяч евро.

Напомним, Кампуш – воспитанник португальского Бейра-Мар. На родине выступал за низшелиговые команды (из самых известных – Ферментелос и Анадия).

В Рудеше – с августа 2022 года. В текущем сезоне провел за аутсайдера чемпионата Хорватии (последнее место) 14 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

К слову, ранее Александрия объявила о подписании эквадорского полузащитника Мэдисона Хулио.

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