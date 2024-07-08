"Горожане" продолжают активную работу на трансферном рынке с прицелом на ближайшую перспективу.

Сразу девять игроков пополнили Александрию, сообщает официальный сайт "желто-черных".

Александрия продлила контракт с игроком олимпийской сборной Украины

Речь идет о голкипере Назаре Макаренко, защитниках Илье Ухане, Данииле Гараже и Юрие Матвееве, полузащитниках Симоне Галояне, Сергее Лебедеве и Дмитрие Полищуке, нападающих Мироне Гребенюке и Максиме Шолупце. Большинство из них начнут сезон за вторую команду Александрии, которая дебютирует во Второй лиге.

Напомним, 17-летний Макаренко – экс-игрок молодежной команды СК Днепр-1 (контракт с игроком рассчитан до 31 мая 2027 г.). 21-летний Ухань пришел свободным агентом (соглашение до 31 мая 2026 г.). 18-летний Гаража тоже перебрался из СК Днепр-1 (контракт до 31 мая 2027 г.).

20-летний Матвеев ранее защищал цвета Руха-2 (соглашение до 30 июня 2026 г.), 21-летний Галоян пришел из Кремня (контракт до 31 мая 2026 г.), 20-летний Лебедев – экс-игрок стрыйской Скалы (контракт до 31 мая 2026 г.), а 20-летний Полищук перебрался из киевского Локомотива (соглашение до 31 мая 2026 г.).

19-летний Гребенюк (контракт до 31 мая 2027 г.). равно как и 18-летний Шолупец (соглашение до 31 мая 2027 г.) ранее представляли СК Днепр U-19.

Президент СК Днепр-1 обвинил Русола и Фридмана в уничтожении клуба: "Есть инвестор, но они не хотят встречаться"