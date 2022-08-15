Украинский защитник Даниил Скорко продолжит карьеру в Александрии, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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20-летний защитник подписал с командой Юрий Гуры контракт, рассчитанный до 31 мая 2025 года.

Напомним, Скорко – воспитанник Динамо, за которое выступал в составе U-19 и U-21. Сезон 2022/21 провел на правах аренды в Черноморце (1 ассист и 2 желтые карточки в 10 матчах во всех турнирах).

В январе 2022-го перешел в статусе свободного агента в Зарю, за которую так и не успел дебютировать. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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