Сразу два игрока Волыни продолжат карьеру в Александрии, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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Новичками александрийцев стали форвард Богдан Кобзарь и защитник Александр Мартынюк. Оба футболиста перешли в команду Юрия Гуры в статусе свободных агентов и подписали контракты сроком на 3 года – до 31 мая 2025 года.

Напомним, 20-летние Кобзарь и Мартынюк – воспитанники луцкого клуба. Первый провел за Волынь 44 матча во всех турнирах (9 голов и 3 ассиста), второй – 42 поединка (2 результативных передачи). Transfermarkt оценивает игроков в 125 и 100 тысяч евро соответственно.

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