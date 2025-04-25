Аграрное дерби на КСК Ника имело огромное значение как для Ингульца, так и для Александрии. Подопечные Василия Кобина отставали от зоны переходных матчей на четыре очка, поэтому любое поражение может стать фатальным. Команда Руслана Ротаня, в свою очередь, обеспечила бы бронзу даже в случае ничьей – а победа могла бы и чемпионскую интригу закрутить.

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К сожалению, Филиппов не успел восстановиться к встрече с Ингульцом, поэтому на острие атаки начал Ковалец. Уже на 12-й минуте Кирилл мог оформить ассист, обыгравшись в стеночку с Козаком на правом краю штрафной – впрочем, дальнейший выстрел парировал Паламарчук. Петровцы огрызнулись атакой с выводом Пятову на ударную позицию, но Александр метров с 20-ти пробил слабенько.

На 27-й же минуте произошло то, чего все ожидали. Козак запустил передачу на ход Скорку, а тот прострелил под замыкание Шепелеву. Владимир не смог пробить, но отскок подхватил Цара, который и вывел "горожан" вперед. 1:0!

На 32-й минуте хозяева могли и удвоить свое преимущество, однако Ковалец с левого края штрафной попал в перекладину. Ингулец не сдавался, едва не отыгравшись на 38-й минуте в результате прострела, который в собственные ворота едва не срезал Кампуш. Александрия ответила прострелом с замыканием Ковальца – над воротами.

В конце концов, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе хозяев.

Второй тайм оказался не таким интересным. Кроме подачи Мартынюка, которую Смирный замкнул ударом головой мимо дальнего угла, вспомнить вообще нечего. Тем не менее, отсутствие забитого гола поддерживало высокое напряжение на поле – было много паники, выносов, фолов и замен. Интрига держалась до самого конца.

Но финальный свисток зафиксировал минимальную победу Александрии. Подопечные Руслана Ротаня приблизились к Динамо на расстояние трех зачетных баллов. Что наиболее важно, его команда обеспечила себе бронзовые медали 2024/25 – четвертое Полесье за пять матчей не сможет сократить 18-очковый отрыв.

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