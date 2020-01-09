Александрия не может согласовать трансфер бразильца – Шаран назвал причину

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о поисках нового нападающего.

"Мы все время в поиске нападающего. Самое приятное, что наш президент, который осенью полностью погрузился в жизнь команды, прекрасно видит и понимает, что для этого нужно. Он дает добро на приглашение нужных для Александрии футболистов, но это не так просто, взять и купить.

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Мы не хотим рисковать. Вот, например, есть на примете бразильский нападающий, но зарплату он хочет, на мой взгляд, завышенную, причем, контракт он рассчитывает подписать без просмотра.

По информации, которая у меня есть, могу сказать, что это хороший футболист, но иностранец должен адаптироваться в коллективе, поскольку в Александрии дорожат этим понятием", – цитирует Шарана Команда 1.

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