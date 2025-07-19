Александрия заинтересована в подписании бразильского опорника Крузейро Фернандо Хенрике, сообщает Telegram-канал Inside UPL.

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Клуб активно ищет замену Ивану Калюжному, который недавно перешел в Металлист 1925. Одним из вариантов замены Калюжному является Хенрике, который сейчас выступает на правах аренды в КРБ, однако не получает там много игровой практики.

Сам футболист заинтересован в переходе в Александрию, ведь украинский клуб в следующем сезоне будет играть в еврокубках. Добавим, что в текущем сезоне Фернандо Хенрике провел 21 матч за КРБ, результативными действиями не отличался.

Напомним, недавно Александрия объявила о подписании бразильского хавбека Матеуса из Сан-Паулу.

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