"Понимаю позицию Китаева. Опровержение даже чего-то очевидного до официального релиза – часть его работы. Жду послушать, что будет говорить он после сезона и изменений в команде.

Директор Александрии брутально отреагировал на слухи об увольнении Шарана – досталось известному журналисту

Но не понимаю манеру общения. Насколько мне известно, за это директор уже выгреб от президента клуба. И прошу не приписывать мне дезинформацию относительно Ковальца. Еще раз подчеркиваю, этого тренера в Александрии точно не будет", – написал Бурбас в своем твиттере.

Напомним, директор Александрии Дмитрий Китаев очень резко отреагировал на информацию журналиста о предстоящей отставке наставника команды Владимира Шарана.

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