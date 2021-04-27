Клуб из Александрии пошел на несколько неожиданный для украинского футбол шаг.

КСК Ника закрыли на запланированную реконструкцию 26 апреля после победного поединка с Шахтером (2:0). Александрия планирует сменить газон, а старое покрытие решила продать болельщикам.

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Как информирует официальный сайт "желто-черных", наименьшую часть футбольного газона (0,00001%) можно приобрести всего за 99 гривен. Покупатель получит еще и именной сертификат, который подтвердит право собственности и зафиксированые технические характеристики (площадь, расположение, год закладки и последний матч перед реконструкцией).

К слову, КСК Ника был открыт в 1998 году, арена вмещает около 7 тысяч человек.

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