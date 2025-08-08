"Горожане" продолжают искать замену игрокам, которые уже покинули команду, и нацелился на 20-летнего центрального защитника Шахтера Николая Огаркова, сообщает Telegram-канал Inside UPL.

Речь идет об аренде игрока. Александрия же не уверена, сможет ли удержать в команде Мигеля Кампуша до конца текущего трансферного окна. Еще одним новичком "горожан" может стать вингер Динамо Дмитрий Кремчанин – этот переход также рассматривают на правах аренды.

Добавим, что Огарков сыграл в 31 матче за Шахтер U-19 в прошлом сезоне, записав в свой актив 2 гола и 2 ассиста, а также дебютировал за взрослую команду. Кремчанин в составе Динамо U-19 провел 32 поединка в прошлой кампании, записав в свой актив 24 гола и 13 результативных передач.

