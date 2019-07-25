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Александрия минимально победила СК Днепр-1 в товарищеском матче – за днепровскую команду забил новичок

20:15 160 Читати українською
Александрия минимально победила СК Днепр-1 в товарищеском матче – за днепровскую команду забил новичок
Александрия – СК Днепр-1 / Александрия

Александрия провела товарищеский поединок против новичка УПЛ – СК Днепр-1.

Товарищеский матч

Александрия – СК Днепр-1

Голы: Шастал, 48, Задерака, 55 – Коркишо, 64 (пен)

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Состоялся товарищеский поединок между командами УПЛ, Александрия принимала новичка самого престижного дивизиона чемпионата Украины – СК Днепр-1. В первом тайме команды голов не забивали.

А вот в начале второй половины встречи бронзовый призер УПЛ вышел вперед благодаря голу Шастала. Познее преимущество команды Шарана удвоил Задерака. СК Днепр-1 ответил голом с пенальти, который забил летний новичок команды – Дмитрий Коркишко. Следовательно, победа Александрии с минимальным счетом – 2:1.

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Теги
Александрия Александрия Межсезонные сборы Товарищеские матчи СК Днепр-1 СК Днепр-1
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