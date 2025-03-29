Левый Берег принимал Александрию в рамках 22-го тура УПЛ (0:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Левый Берег в прошлом туре одолел Верес (2:0), тогда как Александрия продолжает борьбу за чемпионство, уверенно разгромив Оболонь (4:0).

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Команда Руслана Ротаня довольно быстро подтвердила статус фаворита сегодняшнего поединка. Уже на 14-й минуте первый серьезный момент гостей завершился голом. После подачи углового с правого фланга от Кравченко Смирный выиграл позицию в центре штрафной площади и головой отправил мяч в ближний угол.

Первый тайм по большей части прошел без ярко выраженных моментов, но Александрия имела больше возможностей для создания опасности.

Вторую половину встречи не удалось начать вовремя из-за воздушной тревоги в Киевской области. После часа ожидания матч все же продолжился. Активнее этот отрезок игры начали подопечные Ротаня, которые почти сразу имели неплохой момент: Смирный сыграл из глубины в центр штрафной на Безерру, тот убрал защитника и пробил в левую штангу!

Гости продолжали создавать опасность: на 66-й минуте Механив справился с ударом Безерры низом с правого фланга штрафной, забрав мяч у ближней стойки. Свой шанс имел и Калюжный! Хавбек сборной Украины получил передачу перед штрафной площадкой и нанес мощный удар, но мяч пролетел над воротами.

В конце основного времени Кобзарь рвался на дальнюю штангу, чтобы замкнуть подачу Галаса с левого фланга, но не успел к мячу – Левый Берег потерял шанс сравнять счет. До конца матча счет не изменился – Финальный свисток зафиксировал победу гостей.

Благодаря этой победе Александрия сохранила за собой 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 50 очков. Динамо, которое имеет 51 балл и лидирует, сегодня сыграет с Рухом в 18:00. Левый Берег остался на 11-й позиции с 22 пунктами.

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