Александрия – Карпаты: анонс матча УПЛ

Александрия в рамках 12-го тура УПЛ принимает Карпаты. Анонс поединка читайте на Футбол 24.

Александрия – Карпаты

21 октября, 19:30, Александрия, КСК "Ника"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляцияна сайте "Футбол 24"

Для Александрии в текущем туре сложилась идеальная ситуация: Ворскла и Заря – главные конкуренты за бронзу – синхронно уступили, а самой придётся играть против нестабильных Карпат. Подопечные Владимира Шарана, таким образом, получили прекрасный шанс оторваться от полтавчан, которые идут четвёртыми, на семь очков, от Мариуполя – на восемь, а от луганчан – на все одиннадцать. Конечно, для этого и самим нужно не опростоволоситься, но "жёлто-чёрные" в нынешнем сезоне приучили к тому, что свои матчи они забирают. Так, в двух последних турах Александрия забила по три гола (хотя и пропустила по два), а в первом круге всухую победила Карпаты на их же поле (0:2). Словом, эта команда держит статус фаворита встречи по праву.

Статистика противостояния Карпат против Александрии

Всего: 16 матчей, 6 побед Александрии, 8 ничьих, 2 победы Карпат. Разница мячей – 23:14.

В Премьер-лиге: 15 матчей (+5, =8, -2, 22:14)

Львовяне после пафосных заявлений о Лиге Европы провалили первый круг и, очевидно, могут забыть даже про верхнюю шестёрку, до которой уже четыре очка – не очень много, но разрыв, похоже, ещё будет увеличиваться. Тут бы просто не вылететь, ведь Карпаты идут в зоне переходных матчей и отстают от седьмого места на три очка. Наиболее ужасно в этой ситуации выглядит футбол: "львы" пока не вылечились от проблемы провала одного из таймов, а их реализация находится на катастрофически низком уровне – так, только в трёх из одиннадцати поединков "зелёно-белые" забивали больше одного гола. И это при атакующей линии со Шведом, Карраскалем, Гуцуляком и латиноамериканцами! На таком фоне даже ничья с Александрией будет выглядеть для львовян успехом.

"Изюминки" матча:

– Карпаты в УПЛ не проигрывают в гостях с 9 декабря 2017 в течение рекордных для клуба одиннадцати матчей – три победы, восемь ничьих

– Наставник Александрии Владимир Шаран в своё время был игроком и главным тренером Карпат.

Кадровая ситуация команды Владимира Шаран неидеальна. Василий Грицук и Максим Задерака точно не смогут сыграть из-за повреждений, а участие Евгения Протасова и Павла Пашаева находится под вопросом. Что касается Карпат, то можно говорить об отсутствии Андрея Нестерова и Вильяма де Камарго, которые ещё не успели оправиться от травм. Дисквалифицированных в составе обеих команд нет.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Карпаты

Олесандрия: Панькив – Пашаев, Шендрык, Бондаренко, Цуриков – Довгый, Банада, Ковалец – Полярус, Протасов – Ситало

Карпаты: Шевченко – Федецкий, Мегремич, Ковтун, Лебеденко – Франко, Эрбес – Швед, Карраскаль, Гуцуляк – Понде