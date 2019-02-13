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Александрия сменила спарринг-партнера – подопечные Шарана сыграют против команды Канчельскиса

17:57 140 Читати українською
Александрия сменила спарринг-партнера – подопечные Шарана сыграют против команды Канчельскиса
Александрия / ФК Александрия

Александрия вместо Бунедкора сыграет против Навбахор, главным тренером которого является Андрей Канчельскис.

Александрия на своем официальном сайте сообщила об изменении спарринг-партнера на сборе в Турции.

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Подопечные Владимира Шарана должны были сыграть против Бунедкора, но теперь команда встретится с другой узбекской командой – Навбахором.

Главным тренером этой команды является 50-летний Андрей Канчельскис, известный своими выступлениями за Манчестер Юнайтед.

Теги
Товарищеские матчи Зимние сборы Андрей Канчельскис Андрей Канчельскис Александрия Александрия Навбахор
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