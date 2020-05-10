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Александрия интересовалась вингером из Бундеслиги

09:50 20 Читати українською
Александрия интересовалась вингером из Бундеслиги
Тодор Неделев / Фото с видкртих источников

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал об интересе к представителю немецкого чемпионата.

"Однажды мы интересовались Тодором Неделевым из пловдивского Ботева (лучший бомбардир и один из лучших ассистентов команды – прим.). Хороший футболист, но когда мы узнали, что он принадлежит Майнцу, который за него платил почти три миллиона евро...

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Он там побыл недолго, потом его отдавали в аренду. Но было видно, что футболист этого стоит, хотя ему уже 27 лет. Я разговаривал с нашими друзьями из Болгарии, и с тренером разговаривал. Они сказали, что это хороший футболист, но он находится в аренде. Однако его стоимость – нереальные деньги, даже чтобы взять его в аренду. Хотя я не скажу, что зарплаты в Болгарии выше, чем в Украине", – сказал Шаран в интервью изданию Football.ua.

Напомним, Неделев – воспитанник Ботева. В января 2014 года перешел в немецкий Майнц за 2,8 млн евро. Играл в аренде за родной клуб. После завершения контракта с представителем Бундеслиги в июле 2017-го вернулся в Ботев. Transfermarkt оценивает 27-летнего вингера в 1,6 млн евро.

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Теги
Трансферы Ботев Ботев Бундеслига УПЛ Владимир Шаран Владимир Шаран Тодор Неделев Тодор Неделев Майнц Майнц Александрия Александрия
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