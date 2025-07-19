УЕФА определил бригаду арбитров, которая будет обслуживать поединки украинских клубов во втором квалификационном раунде ЛК.

Поединок между Полесьем и андоррской Санта-Коломой рассудит бригада арбитров из Дании. Главным судьей назначен 28-летний Якоб Карлсен, который в прошлом сезоне работал на матчах Юношеской лиги УЕФА. Помощниками Карлсена будут Деннис Расмуссен и Мартин Маркус. Функции четвертого арбитра будет выполнять Миккель Реддер.

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Полесье сыграет свой первый официальный матч сезона 2025/26 на арене Татран в словацком Прешове. Игра состоится 24 июля, начало в – 20:00 по киевскому времени.

На матч Александрии против сербского Партизана назначена бригада арбитров из Эстонии во главе с Йоонасом Яановицем, который впервые будет обслуживать поединок международного турнира. Ассистентами главного арбитра будут Арон Хярсинг и Вейко Митсник. Четвертым арбитром будет работать Кристо Кюлльястинен.

Напомним, что матч между первый матч между Александрией и Партизаном состоится 24 июля на стадионе ГКС Катовице в Польше. Начало игры в 20:00 по киевскому времени.

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