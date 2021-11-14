Александрия хочет подписать полузащитника Десны Владислава Калитвинцева, сообщает аналитик телеканалов "Футбол" Евгений Кузьменко в своем Telegram-канале.

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Черниговцы не хотят отпускать своего лидера за бесценок и требуют компенсацию за трансфер 28-летнего игрока в сумме 500 тысяч евро.

Напомним, контракт Калитвинцева с Десной рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось о значительной задолженности черниговского клуба перед своими игроками. В текущем сезоне Владислав провел за северян 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн. евро.

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