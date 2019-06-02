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Александрия хочет арендовать Бондаренко у Шахтера

10:40 11 Читати українською
Александрия хочет арендовать Бондаренко у Шахтера
Валерий Бондаренко / фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Валерий Бондаренко может перейти в Александрию на правах аренды.

"Мы хотим усилить команду футболистами, ведем переговоры с игроками довольно неплохого уровня.

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Бондаренко хотим вернуть на правах аренды, является такой разговор. Возможно, получится. Он сам хочет, так как видит, не попадает там в основу", – рассказал Шаран в интервью официальному сайту клуба.

Бондаренко перешел в Шахтер из Александрии в январе этого года, но закрепиться в составе "горняков" не сумел.

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Теги
Валерий Бондаренко Валерий Бондаренко Шахтер Шахтер Александрия Александрия Трансферы Шахтера
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