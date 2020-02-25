Александрия готова выплатить долг Баришичу, из-за которого клуб не может регистрировать новых игроков, – СМИ

Руководство Александрии не планирует надолго задерживать решение проблемы с бывшим игроком клуба Йосипом Баришичем.

Бронзовый призер УПЛ готов погасить задолженность перед хорватом, утверждает Footboom.

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Сумма будет выплачена несколькими траншами, первый из которых поступил вчера (24 февраля). Президент Александрии Сергей Кузьменко заинтересован в скорейшем решении проблемы. По предварительной информации, украинский клуб должен Баришичу более 200 тысяч евро.

Отметим, что именно из-за проблем с бывшим легионером Александрия не может зарегистрировать своих зимних новичков – Вантуха, Гордиенко и Мышенко.

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