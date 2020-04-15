Александрия готова к плотному графику в случае возобновления чемпионата Украины

Главный тренер Александрии Владимир Шаран заверил, что команда будет подготовлена к серьезным нагрузкам, если удастся проводить матчи.

"Считаю, что 3 недель будет достаточно, чтобы подготовить команду. Возможно, кондиции будут неоптимальными, но хорошими и достаточными для побед.

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Александрия готова к тому, что придется играть каждые три дня. Это нормальное явление для нашей команды. Игроков достаточно, главное – чтобы все они были здоровы. Нужно доказывать на футбольном поле, кто сильнее", – подчеркнул Шаран в комментарии программе Оставайся с футболом.

Напомним, все украинские клубы уже больше месяца находятся на карантине из-за эпидемии коронавируса.

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