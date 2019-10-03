Александрия – Гент: где смотреть матч Лиги Европы

Александрия будет принимать Гент в рамках второго тура Лиги Европы-2019/20. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок Александрия – Гент состоится 3 октября во Львове на стадионе Арена Львов. Начало встречи – в 19:55 по киевскому времени.

Александрия – Гент: прогноз на матч Лиги Европы

Матч Александрия – Гент онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Александрия в первом туре Лиги Европы уступила на выезде Вольфсбургу, дав бой именитому сопернику. Во внутреннем чемпионате "горожане" стабильно демонстрируют хорошие результаты и занимают 4 место.

Гент идет в топе бельгийского первенства – 3 строчка и 3 очка отставания от лидера. "Буйволы" не знают поражений с середины августа, а на старте группового этапа Лиги Европы в результативном матче перестреляли французский Сент-Этьен. В составе Гента выступают 3 игрока сборной Украины, а Роман Яремчук набрал прекрасную форму и уже забил в этом сезоне 9 голов.

Александрия – Гент: анонс матча Лиги Европы