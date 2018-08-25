Александрия дома победила Ворсклу

В матче 6-го тура УПЛ Александрия одержала уверенную победу над Ворсклой благодаря дублю Евгения Банады.

Счёт, с которым Александрия завершила избиение Ворсклы, нельзя назвать разгромным, однако само содержание игры трудно описать цензурными словами. Полтавской команды на поле, фактически, не было – ворскляне только выполняли роль манекенов, на которых оттачивали свое мастерство подопечные Владимира Шарана. Наиболее ярко ужасную игру Ворсклы описывает статистика ударов: полтавчане за 90 минут нанесли лишь один выстрел мимо ворот, в то время как хозяева пробили 18 ударов, 7 раз попав в створ! Александрия, пожалуй, столько не набила за весь сезон.

Понятно, что по такой игре победа "желто-черных" была неизбежной. Её оформил опорник Евгений Банада, который забил два гола за две минуты. На 15-й он замкнул головой подачу с углового точным ударом в дальний угол, а на 17-й удвоил преимущество своей команды после прохода Пономаря. Больше голов в матче болельщики не увидели, поэтому свитсок главного арбитра зафиксировал абсолютное поражение Ворсклы.

Таким образом, Александрия набрала 15 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице – правда, Динамо, которое идет вслед, еще не сыграло свой матч. Ворскла с 6 очками осталась на седьмой строчке.

Чемпионат Украины 2018/2019, 6-й тур

Александрия – Ворскла – 2:0

Голы: Банада, 15, 17