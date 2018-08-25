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Александрия дома победила Ворсклу

18:54 158 Читати українською
Александрия дома победила Ворсклу
Александрия дома победила Ворсклу

В матче 6-го тура УПЛ Александрия одержала уверенную победу над Ворсклой благодаря дублю Евгения Банады.

Счёт, с которым Александрия завершила избиение Ворсклы, нельзя назвать разгромным, однако само содержание игры трудно описать цензурными словами. Полтавской команды на поле, фактически, не было ворскляне только выполняли роль манекенов, на которых оттачивали свое мастерство подопечные Владимира Шарана. Наиболее ярко ужасную игру Ворсклы описывает статистика ударов: полтавчане за 90 минут нанесли лишь один выстрел мимо ворот, в то время как хозяева пробили 18 ударов, 7 раз попав в створ! Александрия, пожалуй, столько не набила за весь сезон.

Понятно, что по такой игре победа "желто-черных" была неизбежной. Её оформил опорник Евгений Банада, который забил два гола за две минуты. На 15-й он замкнул головой подачу с углового точным ударом в дальний угол, а на 17-й удвоил преимущество своей команды после прохода Пономаря. Больше голов в матче болельщики не увидели, поэтому свитсок главного арбитра зафиксировал абсолютное поражение Ворсклы.

Таким образом, Александрия набрала 15 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице правда, Динамо, которое идет вслед, еще не сыграло свой матч. Ворскла с 6 очками осталась на седьмой строчке.

Чемпионат Украины 2018/2019, 6-й тур

Александрия – Ворскла – 2:0

Голы: Банада, 15, 17

Украина6 тур

Александрия - Ворскла: Суббота 25 августа 2018

Александрия
Матч окончен
2 : 0
Ворскла
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