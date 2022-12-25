"Понятно, что у клуба есть амбиции играть в еврокубках. Но я не ставил бы вопрос так, что это непосредственная задача. Главная задача – это создать такой коллектив, который бы действительно был достойным регулярного участия в еврокубках.

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Можно, например, выйти и вылететь в первом раунде квалификации, задолго до группового турнира. Зачем тогда это все? Поэтому главное, над чем мы будем работать, это качество игры, тактическая грамотность, постоянное и последовательное развитие каждого отдельно взятого футболиста и команды в целом.

Работа с молодыми футболистами научила меня тому, как важно повышать уровень футболистов. Вот если мы сможем приобретенные знания применить на игроках Александрии, их прогресс поднимет общекомандный уровень до тех показателей, которые могут считаться хорошими", – сказал Ротань в интервью изданию Український футбол.

Напомним, Руслан Петрович был назначен главным тренером Александрии 21 декабря – с "желто-черными" он подписал контракт на 2,5 года и будет совмещать работу в клубе с должностью руководителя сборной Украины U-21.

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