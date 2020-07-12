Александрия – Динамо: онлайн-трансляция матча – Киев намерен покинуть 4-е место, Михайличенко удивил составом

Александрия принимает Динамо в 30-м туре чемпионата Украины. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Игру транслирует канал "Футбол 1", начиная с 19:25. Матч, как онлайн-трансляция Александрия – Динамо на "Футбол 24", стартует в 19:30. Киевлянам после завоевания Кубка Украины некогда праздновать. Любая осечка может стать ключевой в борьбе 3-х команд за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Отчетные соперники на двоих набрали лишь 1 балл за последние 2 тура. Динамо позволило Десне себя обогнать, а после победы Зари над Колосом опустилось на 4-е место. Интересно, что последние 5 дуэлей команда Шарана киевлянам проиграла, в том числе 3 в нынешнем чемпионате.

Александрия – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

Александрия: Панькив (к) – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Стецьков – Лучкевич, Гордиенко, Банада, Третьяков – Безбородько, Ситало

Динамо: Бойко – Кендзера, Сирота, Шабанов, Караваев – Сидорчук (к), Андриевский – Цитаишвили, Шапаренко, Де Пена – Русин

По сравнению с финалом Кубка Украины, который состоялся 4 дня назад, Алексей Михайличенко делает сразу 5 замен в стартовом составе. В воротах Бойко вместо одного из героев серии пенальти Бущана, в защите Караваев меняет Миколенко. Далее Андриевский, Шапаренко и Русин возвращаются в основу, а Вербич, Шепелев и Буяльский садятся в запас. В то же время другие вчерашние лидеры Цыганков, Попов и Бурда все еще остаются в запасе. Интересно и то, что Владимир Шаран выпускает дуэт форвардов.