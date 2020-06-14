Десна в большинстве уничтожила Александрию и вышла на 3 место УПЛ – дубль Филиппова, второе подряд фиаско команды Шарана

Александрия уступила Десне в 26-м туре Премьер-лиги (1:5). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Александрия – Десна стартовал в 19:30. Встречались 4 и 5 команда чемпионата – на момент начала поединка черниговцы опережали команду Шарана на 3 очка. В прошлом туре Александрия практически без шансов уступила Динамо (1:5), а Десна не смогла взять очки с Шахтером (2:3). Неудача в этом матче становилась для каждого из соперников серьезным ударом в борьбе за призовые места УПЛ.

Это была уже третья встреча Десны с Александрией в текущем сезоне Премьер-лиги. Подопечные Рябоконя считаются неудобным соперником для действующих бронзовых призеров, поскольку черниговцы выиграли две предыдущие игры с общим счетом 5:0.

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По сравнению с матчем против Динамо Шаран сделал несколько изменений – вместо дисквалифицированных Банады и Дубры вышли Гордиенко и Бабогло. Также отсидел дисквалификацию Роман Вантух, который вышел на левом фланге. Пашаев, который играл с Динамо, не попал в заявку на сегодняшнюю игру. Серьезную ротацию применил и Александр Рябоконь, который по сравнению с поединком против Шахтера сегодня не выпустил Тамма, Домбровского, Тотовицкого, Кузика и Мостового. Зато с первых минут вышли Картушов, Гитченко, Будковский, Западня и Конопля.

Поединок начался в хорошем темпе, но довольно сумбурно – много беготни, но мало конструктива. На 5-й минуте Калитвинцев нанес первый удар, но мяч не дошел до Панькива после удачного блока защитников. Хозяева ответили слабым ударом Ковальца. Десна заиграла активнее – серия угловых завершилась неточной попыткой Имерекова. После этого игра несколько успокоилась, только на 20-й минуте ситуацию снова оживил Ковалец. После его удара мяч, вероятно, попал в руку Имерекову, но Евгений Арановский не воспользовался видеоповтором – лишь угловой.

Калитвинцев классно приложился левой из-за пределов штрафной – Панькив в эффектном прыжке вытащил мяч из ближней девятки! Самый опасный момент в матче пока что. Впрочем, уже в следующей атаке Десна открыла счет. На 29-й минуте Александр Филиппов сделал все сам. Лучший бомбардир Десны протащил мяч с центра поля в штрафную, собрал вокруг себя нескольких соперников и обводящим ударом левой поразил дальний верхний угол. 14-й гол 27-летнего форварда в текущем чемпионате.

Александрия пошла отыгрываться и могла это сделать сразу же. Гордиенко с носка пробил с нескольких метров – эффектный сейв Паста! Только угловой. Десна провела еще одну хорошую атаку – Конопля разогнался и отдал на Будковского, который упустил момент для удара и потерял мяч. На последних минутах тайма гости создали еще один шанс. Будковский выиграл борьбу, Филиппов отдал на Егора Картушова, тот пробил из пределов штрафной – Панькив!

Но уже через минуту был бессилен и голкипер сборной Украины. Калитвинцев подал штрафной, а мяч, никого не задев, попал в штангу и оказался в сетке. 0:2 – провальный первый тайм от команды Шарана, которая мало что показала в атаке. Десна, кроме двух голов, имела еще шансы, но удачно действовал Юрий Панькив.

Второй тайм начался идеально для Александрии. Василий Грицук, который только что вышел на замену, прострелил справа в штрафную, а Максим Третьяков в касание попал в дальний угол. Шла 28-я секунда. Пропущенный гол не смутил Десну – сначала гости претендовали на пенальти после вероятной игры рукой Гречишкина, а затем Панькив выдал очередной сейв после удара Калитвинцева с острого угла. Впрочем, подопечные Рябоконя забили в третий раз. Навес Ефима Конопли мощным ударом головой замкнул Андрей Гитченко, который свое время играл за Александрию. Шансов у Панькива было крайне мало – 1:3.

На 60-й минуте дела Александрии стали еще хуже. Владислав Бабогло за фол в чужой штрафной получил вторую желтую карточку от Евгения Арановского. В верховой борьбе центрбек ударил Гитченко и оставил команду вдесятером. Второй матч подряд Александрия завершает не в полном составе.

Хозяева могли еще и получить пенальти в свои ворота. Арановский выслушал подсказку VAR, но решил не добивать команду Шарана, ограничившись угловым. Но через несколько минут арбитр все же назначил 11-метровый после просмотра видеоповтора. Пенальти, похоже, справедливый, ведь Бухал откровенно скосил Будковского. Юрий Панькив является известным мастером по отражению 11-метровых, но Филиппов не оставил ему ни единого шанса. 1:4. Фактически, это был приговор – Владимир Шаран смирился с поражением и разочаровано сел на скамью. Во втором поединке подряд его команда получает серьезный удар.

На последних секундах Андрей Тотовицкий, вышедший на замену, поставил жирную точку – 1:5. Десна остается злым гением для Александрии – третья победа подопечных Рябоконя в сезоне над своим оппонентом.

Черниговцы набрали 49 очков и сравнялись с Зарей. Именно команда Рябоконя вышла на 3 место, ведь имеет преимущество над луганчанами в очных встречах. У Александрии осталось 43 балла – это пятая позиция и шестиочковое отставание от третьего места.

Следующий матч Десна проведет дома с Зарей – лобовой матч за 3 место. Александрия поедет в гости к Шахтеру, который может гарантировать себе чемпионский титул.

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