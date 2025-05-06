Стало известно, где Александрия будет играть домашние поединки еврокубков в следующем сезоне.

Клуб планирует проводить домашние игры на международных турнирах в Польше. Александрия ведет переговоры с руководством стадиона в городе Тихи, сообщает журналист Виктор Вацко.

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Ранее свои еврокубковые матчи на Городском стадионе в Тихах проводила полтавская Ворскла. Также известно, что Динамо будет играть свои поединки в польском Люблине, а Шахтер рассматривает проведение домашних матчей еврокампании сезона 2025/26 в городе Краков.

Напомним, сейчас Александрия занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, что позволяет квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы.

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