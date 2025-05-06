Александрия будет проводить матчи еврокубков в Польше – Вацко назвал стадион, который выбрали "горожане"
Стало известно, где Александрия будет играть домашние поединки еврокубков в следующем сезоне.
Клуб планирует проводить домашние игры на международных турнирах в Польше. Александрия ведет переговоры с руководством стадиона в городе Тихи, сообщает журналист Виктор Вацко.
Ротань и Ко столкнулись с серьезными проблемами – Александрия имеет многомесячную задолженность перед игроками
Ранее свои еврокубковые матчи на Городском стадионе в Тихах проводила полтавская Ворскла. Также известно, что Динамо будет играть свои поединки в польском Люблине, а Шахтер рассматривает проведение домашних матчей еврокампании сезона 2025/26 в городе Краков.
Напомним, сейчас Александрия занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, что позволяет квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы.
Александрия в большинстве переиграла Полесье и продолжила преследование Динамо – "волки" могут остаться без еврокубков