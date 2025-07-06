Александрия предметно интересуется 25-летним центрбеком, сообщает ТаТоТаке.

Александрия подписала экс-голкипера сборной Украины – известны детали сделки

Отмечается, что Беиратш имеет рост 192 см и хорошо владеет обеими ногами. Последним клубом африканского футболиста был молдавский Шериф, за который он сыграл 22 матча в прошлом сезоне и забил 1 гол. Ранее Жослен выступал за албанские Тирану и Динамо, а также за итальянский Джорджоне 1911, воспитанником которого он является.

Сейчас переговоры о подписании Беиратша находятся на продвинутой стадии. Если трансфер состоится, то футболист перейдет в Александрию на правах свободного агента. Добавим, что портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 225 тысяч евро.

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