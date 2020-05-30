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Александрия – Заря: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

16:19 9 Читати українською
Александрия – Заря: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ
Александрия – Заря: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

Александрия в рамках 24-го тура УПЛ принимает Зарю. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 24-го тура УПЛ Александрия – Заря начнётся в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Александрия – Заря: анонс матча УПЛ

Стартовые составы

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко – Гречишкин – Лучкевич, Грицук, Ковалец, Третьяков – Ситало

Запасные: Билык, Гордиенко, Бабогло, Стецьков, Довгий, Безбородько, Шастал, Банада, Задерака

Заря: Махарадзе – Цвек, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Юрченко – Кочергин, Леднев, Хомченовский – Кабаев, Перович

Запасные: Василь, Каменюка, Тымчик, Абу Ханна, Иванисеня, Лунёв, Чайковский, Цыганикс, Громов

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