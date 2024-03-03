В рамках 19-го тура УПЛ 2023/24 Александрия принимает Зарю, а Оболонь сыграет с СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Александрия – Заря

Александрия за неделю успела стать главным ньюсмейкером дважды. Сначала подопечные Руслана Ротаня остановили Шахтер, расписав нулевую ничью. Причем по игре команда выглядела значительно лучше чемпиона. Круто, но потом оказалось, что лучший футболист того матча – Иван Калюжный – не был внесен в заявку на сезон. Как следствие, получили техническое поражение.

Ну, бывает. Не первый, не второй и даже не третий случай в футбольной истории Украины. Важна лишь игра – а они же была хорошей! Вот только ничья с Шахтером еще ничего не значит. Ее даже можно было ожидать, ведь Руслан Ротань едва ли не лучше всех понимает принципы игры дончан (он строит такие же команды всю карьеру), да и сильное выступление против "горняков" его Александрия провела не впервые.

Будут ли "аграрии" такими же сильными на фоне равных себе или против аутсайдеров? Вот это мы и узнаем во встрече с Зарей. Луганчане свой первый матч после возобновления сезона выиграли, минимально одолев Ворсклу – все благодаря хорошим розыгрышам стандартов (4 из 5-ти подач завершились замыканиями). Чего-то лучшего подопечные Евгения Коваля не продемонстрировали.

Победа над Ворсклой была очень важной, ведь команда ведет борьбу за выживание. От зоны вылета Зарю отделяют только лучшие дополнительные показатели, поэтому необходимо побеждать Александрию любой ценой. Удастся ли это сделать, учитывая непростые сборы (многие игроки болели) и отказа от некоторых футболистов из-за нежелания подписывать контракт (в частности, потеряли Алефиренко)? Будем смотреть.

Кадровая ситуация

Травмированы: Вантух, Мацапура (Заря)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Заря

Александрия: Шевченко – Копина, Кампос, Логинов, Мартынюк – Калюжный – Калитвинцев, Михайленко, Ковалец, Шулянский – Кулаков

Заря: Сапутин – Бутко, Джордан, Батагов, Жуниньо – Яцык, Башич – Кирюханцев, Мичин, Антюх – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Как это часто бывает в украинском футболе, все решит рандом. Состояние Александрии пока неизвестно, Заря тоже непонятна, а уровень примерно одинаковый.

Оболонь – СК Днепр-1

"Пивовары" выдали мощный весенний старт, едва не переехав Черноморец. Подопечные Валерия Иващенко завершили встречу со счетом 18:1 по ударам – впрочем, победить одесситов не удалось. Оболонь пострадала из-за расточительности и пропустила с углового, однако в целом произвела положительное впечатление.

Того же нельзя сказать о СК Днепр-1. Команда Юрия Максимова стартовала с поединка против Миная, расписав ничью и едва не проиграв. Причем по делу. А закарпатцы, между прочим, потеряли 13 футболистов за зиму, подписав 9 новых (среди них куча юношей). Несмотря на огромное преимущество в классе, "спортклубовцы" ошибались под прессингом аутсайдера, привозили себе пенальти и создали мало моментов.

Как следствие, днепровцы отстали от первой позиции на два очка. Динамо приблизилось на расстояние одного, а Шахтер уже сегодня может догнать СК. Конечно, у этого провала есть причины – в лазарете находятся Леднев и Когут и пока недоступен Сваток, но прибыл Очеретько! Да и вообще на кадровую бедность клуб жаловаться не может.

Интересно узнать, была ли ничья СК Днепр-1 случайностью. Поединок с Оболонью даст лучше понять, в какой форме "желто-черные" подошли к весенней части сезона.

Кадровая ситуация

Травмированные: Леднев, Третьяков, Когут (СК Днепр-1)

Дисквалифицированные: Бабенко (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч Оболонь – СК Днепр-1

Оболонь: Федоровский – Грисьо, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко – Суханов, Косовский, Черненко, Мединский – Краснопир, Слободян

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сарапий, Кравец, Мирошниченко – Очеретько – Гуцуляк, Рубчинский, Пихаленок, Горбунов – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – ТБ 2,5

Конкретный результат спрогнозировать трудно, но можно рискнуть по ставке на тотал больше 2,5. Оборона у обоих коллективов уязвима, а забивают они регулярно. Существует приличная вероятность, что хотя бы три гола мы увидим.

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