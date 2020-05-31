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Александрия – Заря: экс-глава арбитров АПЛ оценил справедливость скандального пенальти

17:25 33 Читати українською
Александрия – Заря: экс-глава арбитров АПЛ оценил справедливость скандального пенальти
Александрия – Заря / Фото ФК Александрия

Бывший глава арбитров чемпионата Англии Кит Хакетт пересмотрел ключевой эпизод поединка 24-го тура УПЛ Александрия – Заря (1:0).

90+4’ Дмитрий Гречишкин
 
Богдан Михайличенко 84’
84’ Богдан Михайличенко
90+4’ Дмитрий Гречишкин

"Судья был в хорошей позиции, чтобы увидеть момент и принимать решения, основываясь на действиях защитника и его оппонента.

Александрия – Заря – 1:0 – видео гола и обзор матча

Защитник действовал неосторожно и должен был понимать последствия. Его тело и вытянутая рука дали четкие основания для рефери – и правила игры подтверждают его правоту.

Сейчас в правиле 12 указано, что нужно ставить пенальти, когда защитник проявляет неосторожность – проявляет невнимательность или опрометчиво действует в единоборстве. Дисциплинарные санкции при этом не нужны", – сказал Хаккет для Tribuna.com.

Напомним, благодаря реализованному пенальти в конце встречи Александрия сумела вырвать три очка в борьбе с луганчанами.

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