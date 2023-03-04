Александрия – СК Днепр-1

Этот матч можно назвать центральным в туре, учитывая статус команд и их перспективы. Афиша тоже громкая – эксперты и комментаторы сегодня много будут говорить о встрече нового тренера александрийцев с "родным Днепром" (правда, Ротань давно сказал, что СК – не его клуб). Руслан Петрович действительно имеет конкретную связь со "спортклубовцами". Ассистентом тренера в Александрии стал экс-капитан Днепра-1 (Кравченко), а за зиму его новая команда усилилась рядом исполнителей из днепровской академии.

Ротань пригласил в Александрию еще 2 игроков Шахтера

От Александрии ожидают не только яркого Ротань-стайла с кучей разрезных пасов, а и борьбы хотя бы за медали (именно такую задачу ставили перед стартом сезона). В первом матче после возобновления сезона "аграрии" не справились ни с игрой, ни с результатом – они расписали ничью 3:3 с Металлистом 1925, сыграв с опрометчиво высокой линией обороны и не продемонстрировав ожидаемой тики-таки. Не последнюю роль в фиаско сыграл и ужасный газон на КСК Ника.

Ужасным такой футбол тоже нельзя называть (и дело не только в голах), но у Руслана Ротаня слишком много работы. Недостатки в игре Александрии заметнее и важнее, чем потенциальные преимущества. Не факт, что с нынешним кадровым подбором удастся достичь прогресса. Пока что стоит констатировать – "аграрии" пытаются играть первым номером и активно привлекают к атакам защитников, но при этом допускают слишком много ошибок впереди.

Учитывая матчи СК Днепра-1 против АЕК Ларнаки, можно сказать – александрийцам повезло. Команда Александра Кучера в позиционном наступлении выглядела ужасно и с Довбиком, и без него. Защитники не могли продвинуть мяч даже в центр, борьба проигрывалась, динамики не хватало, а в штрафную войти вообще не удавалось. Игру "спортклубовцев" в данных поединках вполне можно назвать катастрофической.

Пока трудно сказать, надолго ли это. В стратегическом плане все выглядит круто – днепровцы за зиму подписали ряд качественных легионеров, Довбик остался и много забивал на сборах, Амаша удержали. Вернулся из лазарета Бланко, который демонстрирует футбол уровня легионеров УПЛ-2013. При этом в тактическом плане существенных изменений внесено не было – СК Днепр-1 играет примерно в том же стиле, что и при Игоре Йовичевиче.

Возможно, именно большое количество новичков и является проблемой "спортклубовцев". Команда выглядит несколько сырой и несыгранной. Тем не менее, проблемы с продвижением мяча были характерными и осенью – просто их перекрывал бешеный перформанс Пихаленка и Довбика. Если у них что-то пойдет не так, то шансы на золотые медали резко пойдут вниз – а преимущество над Шахтером и так минимальное. Всего два очка. СК Днепру-1 нужно набирать темп прямо сейчас.

Кадровая ситуация

Травмированные: Довбик (СК Днепр-1; под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – СК Днепр-1

Александрия: Шевченко – Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков – Михайленко, Ковалец, Мустафаев – Калитвинцев, Кобзар, Волошин

СК Днепр-1: Валеф – Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихаленок, Пеглоу – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Трудно делать какие-то прогнозы. Александрия остается котом в мешке, а СК Днепр-1 дезориентировал своим футболом против АЕК Ларнаки. Многое будет зависеть от наличия Довбика – без него можно ожидать то же самое, что и в ответном матче против киприотов. СМИ сообщали, что он готов сыграть, но будем смотреть. Так или иначе, командной химии в первых поединках "спортклубовцам" будет несколько не хватать.

Букмекеры считают фаворитом СК Днепр-1. Мы осмелимся согласиться с ними. Все же, Александрия Ротаня только развивается, а ее игровой стиль с высокой линией обороны выглядит слишком уязвимо. За нее регулярно будут наказывать не только днепровцы, но и любой аутсайдер. Мы поставим на победу гостей, но по большому счету это прогноз пальцем в небо. Пока что у нас маловато информации о состоянии команд.

Верес – Черноморец

Верес круто стартовал в текущем чемпионате, долгое время держась в борьбе за еврокубки, однако конец первой части сезона команда смазала – было зафиксировано шесть поражений в семи матчах, причем несколько раз ровенчан громили. Такой финиш требовал от руководства серьезных шагов. Клуб даже решился провести "народный отбор" футболистов, устроив массовый просмотр.

Вячеслава Шевчука из-за непростых отношений с Юрием Виртом перевели на должность вице-президента, а президент клуба даже запустил личный ютуб-канал. Кроме того, Верес сыграл в турнире Winter Cup. Перед этим коллектив провел продуктивные сборы в Турции.

Действующий спортдир ровенчан недоволен, что к его предложениям по кадровому усилению никто не прислушался (хотя клуб мог задешево подобрать центрбека Дячука). Впрочем, новичков в "народном клубе" хватает. Коллектив подписал вингера Близниченко, центрбеков Хондака и Маткобожика, а также правого фулбека Балана – все они имеют солидный опыт в УПЛ. Также к команде присоединился 22-летний хав Тишининов, который имеет опыт матчей в Словакии – он стал победителем "народного отбора".

Потери у Вереса серьезные. Евгений Пасич отправился в СК Днепр-1, а форвард-ветеран Сергийчук перешел в Буковину. Центрбек Мирошник переехал в Литву, а вингер Сергей Шестаков стал игроком ЛНЗ. Почти все эти игроки имели важное значение для Вереса осенью – как минимум, они придавали Юрию Вирту солидную глубину состава. Посмотрим, как их заменят новички.

Вспоминая Черноморец, на ум приходят печальные ассоциации. В середине ХІХ века Османскую империю называли "больным человеком Европы" – одесскую же команду можно назвать "больным человеком УПЛ". После возвращения в элиту "моряки" так и не смогли зарекомендовать себя стабильным проектом с хорошими перспективами. Руководству клуб откровенно неинтересен, финансирования не хватает, а результаты ужасны.

Роман Григорчук пытался оживить Черноморец, настроив хороший прессинг и выдав ряд неплохих по качеству матчей, но этого хватило только на предпоследнюю позицию. За зиму ситуация не стала лучше – Одессу покинули Наумец, Петько, Кубемба, Джеймс, Кравченко и Бобко. Не все они имели критическое значение для игры "моряков", но масштаб потерь приличный.

Зато клуб вернул Авагимяна (аренда на полгода), подписал опорников Демченко (из Александрии) и Задою (из Колоса), а также арендовал у Зари форварда Алефиренко. Удалось усилиться и двумя легионерами, фамилии и бывшие клубы которых ничего не могут сказать нейтральному болельщику. Хватит ли этого для спасения в УПЛ? Посмотрим. Так или иначе, Черноморцу будет очень трудно.

Кадровая ситуация

Травмированы: Паст (Черноморец)

Дисквалифицированные: В. Шарай, Вовченко (Верес)

Ориентировочные составы на матч Верес – Черноморец

Верес: Когут – Гагун, Курко, Маткобожик, Квасный – Кучеров, Клец – Дахновский, С.Шарай, Пасич – Шестаков

Черноморец: Непогодов – Путря, Ермаков, Белый, Селин – Войтиховский, Задоя, Политыло – Брагару, Юсов, Авагимян

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Верес качественно подготовился к сезону, а вот Черноморец и при лучших условиях выглядел неубедительно. Особенно слабо одесситы атаковали, забив всего 10 голов за первую часть сезона. Существенных положительных изменений за зиму не произошло, можем прогнозировать победу ровенчан.

Динамо – Ингулец: анонс матча УПЛ