Скауты польских и венгерских клубов просматривали игрока "желто-черных" на матче против Шахтера, сообщает Sport Arena.

Александрия – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

Шастал провел весь поединок и даже забил второй мяч в ворота "горняков". По информации источника, 25-летним хавбеком интересуются команды из верхних частей таблицы чемпионатов Польши и Венгрии. Статистика Шастала в текущем сезоне – 17 матчей, 3 гола и один ассист.

Добавим, что контракт полузащитника с Александрией рассчитан до конца 2021-го, цена за Transfermarkt – 300 тысяч евро.

Александрия одержала историческую победу над Шахтером – обескровленные "горняки" рискуют потерять вторую позицию в УПЛ