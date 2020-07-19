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Александрия – Шахтер: Венглинский оценил шансы команды Шарана в противостоянии с "горняками"

19 июля 09:53 - Читати українською
Александрия – Шахтер: Венглинский оценил шансы команды Шарана в противостоянии с "горняками"
Александрия – Шахтер / ФК Шахтер

Ассистент главного тренера Динамо U-19 Олег Венглинский поделился ожиданиями от заключительного матча сезона между Александрией и Шахтером.

89’ Алексей Довгий
90+1’ Евгений Банада
 
Тете 24’
Манор Соломон 32’
24’ Тете
32’ Манор Соломон
89’ Алексей Довгий
90+1’ Евгений Банада

"Сразу после карантинной паузы александрийцы очень много потеряли. А когда команда пришла в себя – уже было поздно бороться за медали.

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Возможно, в этом матче Владимир Шаран прибегнет к определенной ротации, учитывая то, что вскоре нужно играть поединки плей-офф за выход в Лигу Европы.

Шахтер же, выиграв чемпионат, все равно в каждой игре находит мотивацию. У "горняков" хватает запаса прочности, чтобы и не основным составом добиваться максимального результата", – сказал Венглинский в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Шахтер досрочно стал чемпионом Украины, а Александрия потеряла даже теоретические шансы побороться за медали. Команде Шарана после окончания чемпионата придется играть матчи плей-офф за выход в Лигу Европы.

Александрия – Шахтер: анонс матча УПЛ

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Теги
Шахтер Шахтер Александрия Александрия Владимир Владимир Шаран Александрия - Шахтер Олег Венглинский
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