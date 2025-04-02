В среду, 2 апреля, Александрия будет принимать Шахтер в центральном матче четвертьфинальной стадии Кубка Украины 2024/25. Стартовые составы команд и ссылка на трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч Александрия – Шахтер начнется в 14:00 на стадионе Ника в Александрии. Вживую встречу можно посмотреть на канале УПЛ ТБ. Главные события игры опишет и "Футбол 24" в текстовой трансляции.

Александрия – Шахтер: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины

По вывеске это самый громкий матч 1/4 финала Кубка Украины – вторая команда УПЛ против третьей. Шахтеру будет тяжело догнать Динамо в чемпионате, но "горняки" явно настроены удержать хотя бы Кубок. Для Александрии максимальное достижение в этом соревновании – два полуфинала в сезонах 2015/16 и 2020/21.

Стартовый состав Александрии: Ермаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Безерра, Шепелев, Мишнев, Цара – Филиппов

Стартовый состав Шахтера: Ризнык – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Назарина – Педриньо, Марлон, Судаков, Кевин – Эгиналдо.