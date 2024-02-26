"Матч выдался таким тяжелым по двум причинам. Прежде всего, из-за обстоятельств матча. Соперник тоже должен был справляться с этим. Это был очень длинный и сложный день. Второе, это состояние поля. Оно не позволяло играть так, как бы мы хотели. Когда такое поле, вы где-то потеряете мяч. Поэтому это было сложно.

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Несмотря на обстоятельства, мы пытались играть в наш футбол. Когда поле стало влажным в последние 15 минут после паузы, это, пожалуй, был лучший отрезок игры для нас. Мы создали 2-3 момента и хорошо играли на мяче.

Нам нужно было больше удачи, нужно было принимать лучшие решения в последней фазе атаки, чтобы забить гол, который мы заслужили", – приводит слова Пушича Tribuna со ссылкой на УПЛ ТВ.

Напомним, Александрия и Шахтер так и не отметились голами в матче 18-го тура чемпионата Украины. "Горняки" сохранили благодаря этой ничьей 4 место, но Динамо имеет на игру больше в запасе.

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