Александрия принимает Шахтер на КСК Ника в 25-м туре Премьер-лиги. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Александрия – Шахтер стартует в 15:00. После 24-х туров "горняки" лидируют в УПЛ, набрав 59 очков. Команда Руслана Ротаня идет 5-й (37 баллов). Александрия на 5 очков опережает Кривбасс, сыгравший на матч больше.

Александрия – Шахтер: анонс матча УПЛ

В первом круге команда тогда еще Юрия Гуры отобрала очки у Шахтера. Поединок во Львове завершился со счётом 2:2.

Прямая трансляция игры доступна на Setanta Sports, а также в этой новости на "Футбол 24".

Стартовые составы на матч Александрия – Шахтер:

Александрия: Шевченко – Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Скорко – Михайленко, Рыбалка, Копына – Третьяков, Ковалец, Мустафаев.

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Джурасек – Швед, Бондаренко, Судаков – Траоре.

Онлайн-трансляция матча УПЛ Александрия – Шахтер 7 мая 2023