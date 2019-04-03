Александрия – Шахтер: онлайн-трансляция матча 23-го тура УПЛ

Александрия дома принимает Шахтер в поединке 23-го тура УПЛ. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч как и онлайн-трансляция Александрия – Шахтер на "Футбол 24" стартовал в 17:00.

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Стартовые составы на матч Александрия – Шахтер:

Александрия: Панькив – Цуриков, Бабогло, Шендрик, Лучкевич – Запорожан (к), Гречишкин, Задерака – Ковалец, Полярус, Ситало;

Запасные: Рудик, Микицей, Довгий, Пономарь, Шастал, Банада, Дедечко.

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Нем, Коваленко, Тайсон (к) – Мораес;

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Майкон, Малышев, Марлос, Соломон, Дентиньо.

Отметим, по условиям арендного соглашения участие в этом матче не сможет принять форвард Александрии Владислав Кулач.