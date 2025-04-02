Александрия после зимней паузы выиграла все матчи, кроме одного – против Шахтера. Подопечные Руслана Ротаня встречались с "горняками" месяц назад, потерпев разгром за 16 минут. Судаков за это время успел приобщиться к трем голам, отомстив за сентябрьский позор. Тогда донетчане пропустили восемь голов от "горожан", что стало рекордом за последние 8 лет.

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Ответный матч мог завершиться иначе. В первый час встречи лучше выглядели именно "желто-черные". Они имели один голевой момент и круто сдерживали Шахтер – настолько круто, что до 60-х минут подопечные Марино Пушича даже ударов по воротам не имели. А потом появился Судаков, который сделал результат.

Именно на разницу в классе Руслан Ротань и списал поражение 0:3. Некоторые аналитики критиковали Руслана Петровича за подобные объяснения. Дескать, точно так же он обосновал и фиаско против Динамо во втором поединке – и точно так же Александрия хорошо начинала и плохо завершала. Впрочем, клуб и тренерский штаб "горожан" никогда и не заявляли о борьбе за чемпионство или готовности бить грандов в каждом туре.

Отсутствие таких мечтаний заметно и по игровому рисунку. Александрия не претендует на статус наиболее прогрессивного коллектива УПЛ, а спокойно работает по шаблонам. Эпизодический высокий прессинг, высокая линия обороны, чрезвычайная интенсивность единоборств в среднем блоке, розыгрыши в несколько передач в первой фазе атаки (в которых активно помогает голкипер), фланговые контратаки, кроссы на Филиппова и поддержка центрхавов в зонах завершения – вот что собой представляет футбол "желто-черных".

Весной клуб еще и сохранил Калюжного и усилил конкуренцию на ключевых позициях. Этого оказалось достаточно, чтобы сохранять отрыв в 6 очков от Шахтера и периодически мучить топов, хотя от проблемных матчей (как против Левого Берега) такой футбол не страхует. Как и от разгромов от Судакова.

Но против Александрии играть очень тяжело. Победы грандов над командой Руслана Ротаня стали возможными не из-за тактического преимущества, а из-за разницы в классе лидеров. Тем более удивляет поведение Марино Пушича – коуч "горняков" во время международной паузы предоставил команде аж 11 дней выходных, а сам уехал в Нидерланды. И это в столь ответственный момент сезона.

Да, в чемпионате хорват публично капитулировал, отдав золото Динамо, однако Шахтеру нужно отобрать у Александрии серебро – и обязательно положить его в Кубок. Наставник донетчан пренебрег этими фактами. Как и фактом наличия нескольких ценных новичков, которых нужно интегрировать в состав. Да и делегация дончан в сборные была не такой уж и масштабной, поэтому можно было отрабатывать межзвенные взаимодействия.

Вот только метод Марино Пушича работает! Хорват давал неделю выходных и перед матчем с ПСВ, а затем команда едва не победила в Эйндховене. Теперь же "горняки" вышли после 11-дневного отпуска и достаточно уверенно разобрались с Оболонью. Определенные проблемы во встрече с киевлянами возникали (некоторое время игра вообще была равной), однако тренер списал их на усталость лидеров (в частности, Судакова).

И вот Шахтер подошел к новой встрече с Александрией. Марино Пушич предупредил, что на кубковый поединок он не станет проводить ротацию – хорват вообще не является ее сторонником. Сегодняшний состав должен быть значительно мощнее, чем на выходных, ведь с дисквалификации возвращается Матвиенко, а эксперимент с дебютантом Алиссоном на правом фланге атаки явно отложат до более простых матчей.

Интересно, кому Марино Пушич доверится в опорной зоне. Против Оболони стартовал Марлон, который даже получил капитанскую повязку. Бразилец продемонстрировал привычный высококачественный футбол, однако в начале года круто выглядел Назарина – Егора стал одним из архитекторов победы над Александрией, да и против Кривбасса опорник работал круто. А еще он вчистую переиграл Калюжного в личной встрече.

Как бы там ни было, заруба обещает быть серьезной. Александрия стала лишь мощнее по сравнению с осенней версией, а Шахтер месяц назад доказал способность бить даже такого соперника. Правда, "горняки" также доказали способность мучиться с середняками. Словом, интрига в противостоянии не просто живая – она прямо кричит о высокой вероятности сенсации.

Кадровая ситуация

Травмированы: Шулянский – Конопля, Крыськив

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Шахтер

Александрия: Ермаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Безерра, Шепелев, Мишнев, Цара – Филиппов

Шахтер: Резник – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Назарина – Педриньо, Бондаренко, Судаков, Кевин – Эгиналду

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Вряд ли Руслан Ротань подготовит что-то революционное в тактическом плане конкретно под четвертьфинал – да оно и не нужно. Пеп Гвардиола на таких попытках проиграл несколько ЛЧ. Почему-то кажется, что Александрия снова сконцентрируется на игре против мяча и попытках убегать по флангам.

Больше интересует, как будет действовать Шахтер. Дончане крайне нестабильны даже в течение одного матча. Шахтер способен гонять Баварию и одновременно с этим допускать детских ошибок в обороне, а может выдать унылый футбол с тремя моментами и одним голом в ворота Левого Берега. Проблема этого коллектива кроется именно в непостоянстве – а в матчах на вылет данный недостаток может дорого стоить.

Тем не менее, разгром Александрии слишком свеж в памяти – как и натужная победа "горожан" над Левым Берегом. В конце концов, даже в самых слабых поединках Судаков и Ко творили магию, а это очень важный фактор (александрийцы знают о нем едва ли не лучше всех). Учитывая все эти нюансы, мы все же поставим на победу Шахтера.

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