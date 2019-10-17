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Александрия – Сент-Этьен: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

18:30 10 Читати українською
Александрия – Сент-Этьен: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Александрия / Фото Е. Кравса

Официальные пропуска на матч четвертого тура Лиги Европы уже можно приобрести в кассах Арены Львов.

 

Сегодня, 17 октября, стартовала продажа билетов на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы Александрия – Сент-Этьен, сообщает официальный сайт украинского клуба. Стоимость билетов варьируется от 50 до 2000 гривен. Также билеты можно приобрести онлайн на сайте александрийского клуба.

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К слову, поединок Александрия – Сент-Этьен состоится 7 ноября на стадионе Арена Львов. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. В группе I Лиги Европы кроме Александрии также играют Вольфсбург и Гент.

Напомним, в первом матче на выезде украинский клуб уступил Вольфсбургу со счетом 3:1, а в домашнем поединке против Гента сыграл в результативную ничью 1:1. Следующий матч александрийцы проведут в гостях против французской команды 24 октября. Начало встречи в 19:55.

Александрия после двух туров занимает четвертое место, имея в активе одно очко. Первую строчку с 4-мя пунктами делят между собой Вольфсбург и Гент.

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билеты на футбол Александрия - Сент-Этьен Арена Львов Александрия Александрия Сент-Этьен Сент-Этьен Лига Европы
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