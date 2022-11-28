В рамках 15-го тура УПЛ Александрия принимает Рух, а Кривбасс встретится с СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Александрия – Рух

Александрии перед началом сезона поставили задачу завоевать медали. Это желание подкреплялось грамотной кадровой политикой, поэтому взлет подопечных Юрия Гуры в этом чемпионате не вызывает удивления – а вот само содержание футбола "аграриев" поражает. Они демонстрируют осмысленный позиционный футбол с приличным прессингом, и не отказываются от стиля даже в матчах против грандов. Как следствие, с Шахтером была зафиксирована ничья, а Динамо дали крутой бой (поражение 1:3 было совсем не по счету).

Выполнить задачу руководства Александрия могла в позапрошлом туре, однако все завершилось грандиозным фиаско. В матче за третье место Заря разгромила "горожан", забив 4 гола за 12 минут. Исправляться за поражение подопечные Юрия Гуры должны были во встрече с СК Днепр-1 в Ужгороде, но его остановили всего через 9 минут после стартового свистка – игру доиграют в следующем году.

Словом, конец 2022-го у команды смазался, но ниже пятой позиции до зимней паузы александрийцы уже не упадут. Впрочем, важно не отпустить Динамо и Зарю в отрыв – пока что разрыв составляет всего четыре очка, а значит борьба за медали не завершена. Отыграть больший гандикап весной будет практически нереально, а снизу еще и Колос поджимает.

Именно поэтому подопечным Юрия Гуры необходима победа над Рухом. Львовянам она нужна не меньше – команда Леонида Кучука и так не впечатляла по ходу сезона, а после поражения от Львова и ничьей с Минаем она опустилась в зону переходных матчей. Недовольство фанов коллектив еще как-то переживет (не так уж их и много, да и тренер не ставит футбол для зрителей), однако тревожить руководство "желто-черные" точно не хотят.

На самом деле, ситуация не такая уж и критическая. Рух опустился на тринадцатую позицию, но у него еще два матча в запасе. И даже без них львовяне идут десятыми в таблице ожидаемых очков.

Этот коллектив вовсе не безнадежен – просто для него характерна зависимость от пространства за спинами соперника. На контратаках подопечные Леонида Кучука способны разорвать даже Зарю с СК Днепр-1, поэтому списывать руховцев не стоит.

Кадровая ситуация

Травмированы: Ковалец (под вопросом), Калитвинцев (Александрия)

Дисквалифицированные: Бойчук, Роман, Слюсар (Рух)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Рух

Александрия: Билык – Мирошниченко, Дячук, Бабогло, Цуриков – Рыбалка, Дрышлюк – Костышин, Демченко, Кожушко – Третьяков

Рух: Ледвий – Китела, Холод, Слюбык, Лях -– Сапуга, Довгий – Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе команды подходят к встрече в неоднозначной форме. Александрия потеряла двух лидеров и провалила ключевой матч сезона – впрочем, по уровню своего футбола "аграрии" превосходят Рух. Львовяне же в предыдущем туре отдыхали, однако команда нарвалась на дисквалификацию аж трех футболистов (а еще несколько исполнителей ездили в юниорскую сборную).

Гости будут работать первым номером, а значит Рух получит желанный простор для контратак. Между тем, оборона у александрийцев далека от идеала. Правда, у хозяев она еще слабее. Учитывая вышеупомянутые факторы, мы поставим на ничью.

Кривбасс – СК Днепр-1

Поединок, который ярко символизирует реалии украинского футбола. Клубы из Кривого Рога и Днепра в свое время прекратили существование из-за финансовых проблем, при этом оба проекта имели одного инвестора. Первый был "возрожден" после вмешательства власти методом переименования Горняка в Кривбасс.

Второй же создали на базе ФК Днепр (поговаривают, чтобы не отдавать его долги) и заявили в ПФЛ с грубым нарушением регламента. При этом СК Днепр-1 публично открещивается от истории ФК, который существовал параллельно еще в течение трех лет (существует теория, будто так сделали для обхода санкций УЕФА). Помните об этих нюансах, когда комментаторы, блогеры и эксперты будут рассказывать о легендарном противостоянии Днепра с Кривбассом.

Вы можете любить новосозданные клубы или ненавидеть, однако историю их появления замалчивать не стоит. Это особенно важно в контексте борьбы СК Днепра-1 за чемпионство – появление третьей силы, способной отобрать золото у Динамо и Шахтера, заставляет поддерживать "желто-черных" на уровне подсознания. Но не все забыли о неоднозначной репутации клуба, хотя к команде вопросов быть не может.

Подопечные Александра Кучера заслуженно идут зимовать в статусе лидеров УПЛ. По всем ожидаемым показателям, по расширенной статистике, по результатам матчей с конкурентами да вообще по всем важным критериям "спортклубовцы" были лучшими в первой половине сезона. Даже критическая кадровая ситуация, которая заставляла играть одним составом практически без скамейки запасных, не помешала пройти полугодие без поражений и оторваться от Шахтера на семь очков.

Вследствие недоигранного поединка с Александрией разрыв сократился до пяти зачетных баллов, а у Шахтера есть еще два матча в запасе в 2023-м. Именно поэтому команде Александра Кучера важно не расслабляться в конце года. Гандикап днепровцев может как увеличиться до астрономического, так и сократиться до минимума. В последних двух матчах 2022-го "желто-черным" желательно побеждать.

Возвращение Кривбасса в УПЛ оказалось не столь крутым. Руководство запаковало проект солидными новичками с большим опытом игры в элите, а главным тренером назначили самого Юрия Вернудуба – впрочем, первую победу новичок получил только в конце октября. Как следствие, большую часть сезона криворожане провели среди четверки аутсайдеров.

В течение последнего месяца команда ожила, выиграв три поединка из пяти и поднявшись на двенадцатую строчку в таблице, однако поражение от Металлиста 1925 неделю назад вернуло ее в зону переходных матчей. При этом подопечные Юрия Вернидуба выглядели не так уж и плохо, однако под бешеным ливнем и на залитом водой газоне все решал рандом – больше повезло харьковчанам.

Утром в Кривом Роге должен пройти дождь, а ближе к 16:00 обещают снег. Посмотрим, как на это отреагирует поле стадиона Горняк – если оно будет в неудовлетворительном состоянии, то преимущество СК Днепра-1 в классе и технике нивелируется. На первый план выйдет силовая борьба и волевые качества, хотя даже при идеальных условиях списывать хозяев не стоит. Они неплохо контратакуют и умеют работать с мячом – трудности возникают лишь с игрой на последней трети.

На ЧМ-2022 в это же время будут играть Гана с Южной Кореей. Вывеска такая себе, поэтому можно уделить часок внимания и нашему футболу. Далеко не факт, что поединок в Кривом Роге окажется менее интересным.

Кадровая ситуация

Травмированы: Амаш (под вопросом), Лучкевич, Громов, Пурита (СК Днепр-1)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – СК Днепр-1

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Ловрич, Вернидуб, Стецков – Банада, Капич – Микитишин, Хомченовский, Волошин – Дебелко

СК Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихаленок, Назаренко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Какие бы факторы не играли в пользу Кривбасса, СК Днепр-1 остается фаворитом. Подопечные Александра Кучера уже неоднократно доказывали способность побеждать любого соперника при любых условиях – ни настрой, ни усталость, ни кадровые проблемы не повлияли на силу "желто-черных". Команда выиграла 11 матчей УПЛ из 13-ти, не потерпев ни одного поражения.

Юрий Вернидуб построил не такой уж и слабый коллектив (по ожидаемым очкам он идет на восьмой позиции), но криворожанам критически не хватает качества в завершающей фазе атак. Кривбасс недозабил в чемпионате почти восемь голов. Оборона тоже по цифрам приличная, но в каждом поединке она теряет концентрацию.

Учитывая вышеупомянутые факторы, мы поставим на победу СК Днепра-1.

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